Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm! Okan Buruk'u kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılılarda kart alarmı verildi. Ligin belki de düğümünün çözüleceği bu mücadele öncesi iki takımın da kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 3 önemli isim, Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da bu isimlerin sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe maçında oynayamayacak olması Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor.

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUSLERA, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Galatasaray'da, ertelenen 16. hafta müsabakaları nedeniyle Fernando Muslera cezasını Fatih Karagümrük maçında çekecek. Bu mücadelede kaleyi Günay Güvenç koruyacak.





