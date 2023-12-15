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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi alarm! Okan Buruk'u kara kara düşündüren gelişme

15.12.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı maça artık günler kaldı. Sarı-kırmızılılarda kritik derbi öncesi Okan Buruk'u tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Sarı kart sınırında bulunan oyuncuların bu hafta oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda derbide oynayamayacak olması kadro seçiminde sıkıntı yaratıyor.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılılarda kart alarmı verildi. Ligin belki de düğümünün çözüleceği bu mücadele öncesi iki takımın da kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ İSİM SINIRDA

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Galatasaray'da 3 önemli isim, Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da bu isimlerin sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe maçında oynayamayacak olması Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor.

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUSLERA, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

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Galatasaray'da, ertelenen 16. hafta müsabakaları nedeniyle Fernando Muslera cezasını Fatih Karagümrük maçında çekecek. Bu mücadelede kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

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