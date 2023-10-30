Galatasaray'da Fernando Muslera kararı! İmzalar atılıyor... Tarih belli oldu

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında da 3 maçta 4 puan toplayarak iddiasını sürdürüyor.

Çalışmalarına devam eden Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin çoğunun henüz tam kapasiteye ulaşamamış olmaması teknik direktör Okan Buruk'u düşündürürken, lige verilecek milli arada bu oyuncuların takıma tamamen adapte edilmesi sağlanacak.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER TALEBİ

Bununla birlikte Cim Bom'da transfer operasyonu da erken başladı. Henüz tüm futbolculardan istediği verimi alamayan Okan Buruk, Ocak ayında takviye istedi.

ERDEN TİMUR HAREKETE GEÇTİ

Göreve geldikleri günden bu yana kadroyu güçlendiren ve yaptıkları transfer hamleleriyle camiasından alkış alan Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur da harekete geçti. Okan hocanın şimdiden liste hazırlamaya başladığı ve Özbek ile Timur'la sık sık istişareler yaptığı gelen haberler arasında.

İLK İMZA...

Dış transferde düğmeye basan Aslan asıl hareketliliği ise iç transferde yaşıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Aslan’ın, Fernando Muslera ile sözleşme uzatacağı öğrenilmişti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldivenin, bu gelişme üzerine hiçbir kulüp ile görüşmediği ve Cim Bom’u beklemeye başladığı bildirildi.

TARİH BELLİ OLDU

Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor.





