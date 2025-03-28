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  4. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor! İtalyanlar Sarı-kırmızılıların yeni kalecisini böyle duyurdu

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor! İtalyanlar Sarı-kırmızılıların yeni kalecisini böyle duyurdu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 15:02
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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışları hız kazandı. Bu doğrultuda listesinde birçok aday bulunan sarı kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. İtalyan basını, Cimbom'un peşinde olduğu ismi açıkladı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor! İtalyanlar Sarı-kırmızılıların yeni kalecisini böyle duyurdu

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Fernando Muslera'nın büyük oranda takımdan ayrılması bekleniyor.

SAVIC'I RADARINA ALDI!

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İtalyan basınından derlediği habere göre Galatasaray, Torino'nun kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'i radarına aldı. Galatasaray'ın Sırp eldiven Savic konusunda ciddi olması durumunda Torino'nun görüşmelere açık olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kalecinin de 700 bin euroluk net maaşını artırmak istediği ve vedayı düşünebileceği aktarıldı.

DEĞERİ 12 MİLYON

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Tecrübeli file bekçisi Vanja Milinkovic Savic'in piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlendi. Sır kalecinin Torino ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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