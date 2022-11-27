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Galatasaray'da forvet transferi tamam! Lyon'un yıldız oyuncusu ile anlaşma sağlandı

27.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi çalışmaları başladı. Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonuna bir oyuncu almak istiyor. Bu bağlamda Lyon'un yıldızı Dembele'nin menajeri ile İstanbul'da görüşen Galatasaraylı yetkililer, Dembele ile her konuda anlaşma sağladı. Erden Timur'un kısa süre içinde Fransa'ya giderek Lyon ile masaya oturacağı bilgisi verildi.

Galatasaray'da forvet transferi tamam! Lyon'un yıldız oyuncusu ile anlaşma sağlandı
Moussa Dembele

Moussa Dembele

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray transfer döneminde yine büyük oynuyor. Fransa'nın dev takımlarından Lyon'un forveti olan Dembele ile görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar her konuda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

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Dembele'nin menajeriyle İstanbul'da görüşen sarı-kırmızılılar, her konuda anlaşma sağladı. 30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi bitecek Fransız oyuncu için büyük bir kozu eline alan Galatasaray, Lyon ile önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

SATMAZLARSA OCAK AYINDA BEDAVAYA ALINACAK

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Galatasaray'ın Lyon ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar eğer Lyon ile anlaşamazsa, Ocak ayında UEFA kuralları gereği Dembele'ye bedavaya imza attırabilecek. Bu gelişmenin yaşanması durumunda yıldız oyuncu bedelsiz olarak sezon sonu takıma katılacak.

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