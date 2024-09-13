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Galatasaray'da 'transferleri bilerek engellediği' iddia edilen Cenk Ergün, görevinden istifa etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.09.2024 13:21
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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti. Bir süredir eleştiri oklarının hedefinde olan Cenk Ergün'ün istifası sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Scott McTominay transferinde yaşanan olaylar sonrası skandal iddialarda adı geçen Cenk Ergün, istifa ettiğini ve kısa süre sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.

Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün, istifa etti. Sarı-kırmızılılarda yapılacak transferleri yöneten Cenk Ergün'ün istifası akıllarda soru işareti bıraktı.

"DETAYLI AÇIKLAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIM"

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Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

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Galatasaray yönetiminin Cenk Ergün ile kısa süre önce 2 yıllık sözleşme imzalamış ve bu hamle taraftarların tepkisini çekmişti.

"FATİH TERİM HER GELDİĞİNDE YOLLAMIŞ!"

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Ünlü gazeteci Uğur Karakullukçu, "Şu transfer döneminin ortasında Cenk Ergün nasıl iki yıl daha sözleşme alır ya! Bu Cenk Ergün ne iş tutuyor kardeşim? Erden Timur gitsin diye pusuda bekliyor, geliyor! Fatih Terim geliyor, gidiyor! Kulübün en büyük efsanesi Fatih Terim, her geldiğinde bunu yollamış!" demişti.

"CENK ERGÜN, TRANSFERİ ENGELLEDİ" İDDİASI SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

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Uğur Karakullukçu, "İbrahim Hatipoğlu'nun düşündüğü oyuncunun altını oymak için Cenk Ergün'den haber çıkıyor. Scott McTominay'e bu gidecek diye haberi sızdırıyor iş olmasın diye. Arkadaşından Avrupa’da haber çıkarttırıyor." iddiasında bulunmuştu. Bu sözler kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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istifa Cenk Ergün galatasaray
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