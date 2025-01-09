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Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! MR'a girecek...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 22:40
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! MR'a girecek...
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede sarı - kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı atarken, turuncu-lacivertlilerin golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten geldi.

DİZİNDE AĞRI HİSSETTİ

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Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı Gabriel Sara, mücadelenin ardından dizinde ağrı hissetti.

MR'A GİRECEK

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Haber Global'den yapılan haberde, Sara'nın aldığı darbe sonrasında dizinde ufak bir esneme olduğu ve oyuncunun yarın MR'a gireceği aktarıldı. Öte yandan haberde, sağlık heyeti önemli bir durum görmediği de belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir galatasaray
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