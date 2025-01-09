Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi! MR'a girecek...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede sarı - kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı atarken, turuncu-lacivertlilerin golleri Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek'ten geldi.

DİZİNDE AĞRI HİSSETTİ

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı Gabriel Sara, mücadelenin ardından dizinde ağrı hissetti.

MR'A GİRECEK

Haber Global'den yapılan haberde, Sara'nın aldığı darbe sonrasında dizinde ufak bir esneme olduğu ve oyuncunun yarın MR'a gireceği aktarıldı. Öte yandan haberde, sağlık heyeti önemli bir durum görmediği de belirtildi.