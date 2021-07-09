Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi an meselesi

Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmanın peşinde... Yeni Başkan Burak Elmas, FFP yasağı üzerinden kalkmasına rağmen kendisini zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemiyor.Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk,Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz transferleriyle açan, iç transferde de Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Arda Turan'la nikah tazeleyen Sarı Kırmızılılarda transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

GEDSON FERNANDES İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ardından Gedson Fernandes transferinde de mutlu son çok yakın. Sarı Kırmızılı kulüp Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Gedson Fernandes'i kadrosuna katması bekleniyor.

LEMINA YENİDEN LİSTEDE

Ekonomik sorunlar nedeniyle ince elenip sık dokunurken sarı-kırmızılı ekipten istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.Sarı-kırmızılılar sezonu Fulham'da tamamlayan Mario Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bonservisini alabileceğini ya da kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalıştı.Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgi alındı. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söyledi.

1 MİLYON EURO

Galatasaray'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek.

BODRUM DETAYI

Geçen sezon kiralık anlaşması biten Mario Lemina uzun süre Galatasaray'dan çağrı beklemişti. Hatta tatil için Bodrum'a giden futbolcu, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.

28 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'la 28 maça çıkan 1 gol atan Lemina geçen sezon Fulham'da 30 karşılaşmada oynadı. Orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.



