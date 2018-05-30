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Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2018 09:25 | Son Güncelleme

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu.

Galatasaray'da gidecek isimler belli oldu

Cim Bom’da bu sezon itibarıyla sözleşmesi sona eren isimler; Carrasso, Latovlevici, Yasin, Koray ve Eray İşcan’la yolların ayrılacağı öğrenildi.

Yedek kaleci aranıyor

Aslan’ın transfer hedeflerinden biri de, Carrasso ve Eray’ın kontratlarının bitmesi nedeniyle yedek kaleci olacak. Genç ve yerli bir oyuncunun alınması gündemde.

Ciğerci’de son durum

Tudor’un görevine son verilmesiyle Udinese’ye transferi suya düşen Tolga Ciğerci için gelecek yeni transfer teklifleri bekleniyor.

İmzaya değil Formula’ya!

Geçtiğimiz günlerde menaceri Ahmet Bulut’la Monaco’da görüntülenen Yasin Öztekin’in, buraya Formula 1’in Monaco ayağını izlemek için gittiği ortaya çıktı.

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