SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da gözden düşen Carlos Cuesta'ya sürpriz bir talip daha geldi! Brezilya ekibi Vasco'nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi...

Galatasaray’da Carlos Cuesta dönemi sona eriyor. Kolombiyalı stoper oyuncusunun Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile görüşmelerde bulunduğu ve transferin yakın zamanda açıklanacağı iddia edildi.

Galatasaray'da gözden düşen Carlos Cuesta'ya sürpriz bir talip daha geldi! Brezilya ekibi Vasco'nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi...
Burak Kavuncu
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Cuesta için yolun sonu göründü. Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile görüşmelerde bulunan Carlos Cuesta, görüşmelerde net bir sonuca varamazken, Brezilya ekibi Vasco’dan sürpriz bir teklif geldi.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI!

Galatasaray da gözden düşen Carlos Cuesta ya sürpriz bir talip daha geldi! Brezilya ekibi Vasco nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi... 1

Brezilyalı gazeteci Carlos Berbert’in yaptığı habere göre Vasco, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta ile görüşmelerde bulunuyor. Brezilya ekibinin stoper bölgesine acil koduyla transfer planladığı öğrenildi.

RUSLAR İSTEMİŞTİ

Galatasaray da gözden düşen Carlos Cuesta ya sürpriz bir talip daha geldi! Brezilya ekibi Vasco nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi... 2

Kolombiyalı stoper Cuesta için Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi alan Galatasaray, teklifi reddedip direkt olarak 8 milyon euro bonservis talep etmişti. Brezilya ekibi Vasco’nun yakın zamanda sarı kırmızılıların kapısını çalacağı ve transferi tamamlamak istediği bildirildi.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe Lincoln Henrque ile yollarını ayırdı!F.Bahçe Lincoln Henrque ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya son dakika galatasaray Carlos Cuesta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mauro Icardi imzayı atıyor! 6 milyon Euro detayı...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Mauro Icardi imzayı atıyor! 6 milyon Euro detayı...

İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'da terör estiriyorlardı, kıskıvrak yakalandılar

Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...

Fenerbahçe transferde gazı açtı! Real Madrid ile görüşülüyor...

Dusan Tadic'ten çok sürpriz imza! Kariyerindeki bu hamleye kimse anlam veremedi

Dusan Tadic'ten çok sürpriz imza! Kariyerindeki bu hamleye kimse anlam veremedi

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

Okan Buruk'tan maça saatler kala sürpriz golcü kararı! İşte G.Saray'ın Antep 11'i

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.