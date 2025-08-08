Galatasaray'da gözden düşen Carlos Cuesta'ya sürpriz bir talip daha geldi! Brezilya ekibi Vasco'nun oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Cuesta için yolun sonu göründü. Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile görüşmelerde bulunan Carlos Cuesta, görüşmelerde net bir sonuca varamazken, Brezilya ekibi Vasco’dan sürpriz bir teklif geldi.

BREZİLYA BASINI AÇIKLADI!

Brezilyalı gazeteci Carlos Berbert’in yaptığı habere göre Vasco, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta ile görüşmelerde bulunuyor. Brezilya ekibinin stoper bölgesine acil koduyla transfer planladığı öğrenildi.

RUSLAR İSTEMİŞTİ

Kolombiyalı stoper Cuesta için Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi alan Galatasaray, teklifi reddedip direkt olarak 8 milyon euro bonservis talep etmişti. Brezilya ekibi Vasco’nun yakın zamanda sarı kırmızılıların kapısını çalacağı ve transferi tamamlamak istediği bildirildi.