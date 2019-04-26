Galatasaray'da gözler lige çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, ligin 30. haftasında rakibiyle 29 Nisan Pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan yarı final mücadelesinde görev alan oyuncular, yenilenmeye dönük çalışma yaptı.
Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışmalarının ardından sahada koşularla günü değerlendirdi. Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Marcao'nun MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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