Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

Fatih Terim’in de Halil’i kadroda görmek istediği belirtilirken, İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi. Göztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.

26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden

1 milyon 300 bin Euro talep ettiği vurgulandı.

Diğer yandan İstanbulspor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Diagne performansı ile övgü aldı. Karşılaşmaya 11’de çıkan Senegalli forvet galibiyet golüne imza atarken, maçtaki istekli görüntüsü ile de teknik heyeti memnun etti.

(TRT SPOR)

