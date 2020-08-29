SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılarda orta sahaya takviye beklenirken, Galatasaray'ın Göztepe forması giyen Halil Akbunar'la ilgilendiği öğrenildi. Her iki kanatta da forma giyebilen Halil Akbunar, Göztepe formasıyla farklı liglerde toplam 234 maça çıkarken, 34 gol attı, 31 de asist yaptı.

Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

Fatih Terim’in de Halil’i kadroda görmek istediği belirtilirken, İzmir ekibiyle henüz anlaşma sağlanmadığı ifade edildi. Göztepe’nin bu transferde Martin Linnes takası ile birlikte bir miktar para istediği gelen haberler arasında.

8766

26 yaşındaki futbolcu için Freiburg’un da nabız yokladığı, Göztepe’nin Alman temsilcisinden
1 milyon 300 bin Euro talep ettiği vurgulandı.

Diğer yandan İstanbulspor’u hazırlık maçında 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Diagne performansı ile övgü aldı. Karşılaşmaya 11’de çıkan Senegalli forvet galibiyet golüne imza atarken, maçtaki istekli görüntüsü ile de teknik heyeti memnun etti.

(TRT SPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Muslera çalışmalarını sürdürüyorMuslera çalışmalarını sürdürüyor
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Rize'ye imzayı attı ama Fenerbahçe sözleri ortalığı karıştırdı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da gündem Halil Akbunar
Galatasaray'dan transfer bombası
Muslera çalışmalarını sürdürüyor
Muslera çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında galip geldi!
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Mustafa Cengiz'den Galatasaraylı taraftarlara çağrı
Mustafa Cengiz'den taraftarlara çağrı
Galatasaray'da Belhanda, Gremio yolunda!
Galatasaray'da ayrılık!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.