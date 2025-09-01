Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yıldız ismi eklemek isterken, Hakan'dan şok edici açıklamalar geldi...

Süper Lig devi Galatasaray transferin son günlerinde orta saha için harekete geçti. Transferde Avrupa'ya kayıt listesi bitmeden transferleri bitirmek isteyen sarı kırmızılılar gündemine bir kez daha Hakan Çalhanoğlu’nu aldı. Bonservisi Inter'de olan ve son zamanlarda her fırsatta 'çocukluk aşkım Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı takıma önemli bir mesaj da yolladı.

‘‘EVET YA DA HAYIR’’

Gazeteci Levent Ümit Erol’un iddiasına göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile görüşüyor. Transfer Okan Buruk'un ağzından çıkacak 'evet' ya da 'hayır' kelimesine bağlı.

‘‘SÖZLERİMİ DİKKATLE SEÇİYORUM AMA…’’

Youtube kanalı 343 Digital'e özel açıklama yapan milli yıldız, "Şu an Inter'in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

‘‘HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIM!’’

31 yaşındaki milli futbolcu ayrıca "Bu konuda yıllık ücretim problem yaratırsa, bana düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hatta şunu da söyleyeyim: Sayın Başkan Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter." sözlerini söyledi.