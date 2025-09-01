SPOR

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yıldız ismi eklemek isterken, Hakan'dan şok edici açıklamalar geldi...

Şampiyonlar Ligi listesine orta saha eklemek isteyen Galatasaray’da gündem yeniden Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Sarı kırmızılılarda yönetim oyuncunun menajeri ile görüşmelerde bulunuyor.

Burak Kavuncu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Galatasaray transferin son günlerinde orta saha için harekete geçti. Transferde Avrupa'ya kayıt listesi bitmeden transferleri bitirmek isteyen sarı kırmızılılar gündemine bir kez daha Hakan Çalhanoğlu’nu aldı. Bonservisi Inter'de olan ve son zamanlarda her fırsatta 'çocukluk aşkım Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyen Hakan Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı takıma önemli bir mesaj da yolladı.

‘‘EVET YA DA HAYIR’’

Galatasaray da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yıldız ismi eklemek isterken, Hakan dan şok edici açıklamalar geldi... 1

Gazeteci Levent Ümit Erol’un iddiasına göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile görüşüyor. Transfer Okan Buruk'un ağzından çıkacak 'evet' ya da 'hayır' kelimesine bağlı.

‘‘SÖZLERİMİ DİKKATLE SEÇİYORUM AMA…’’

Galatasaray da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yıldız ismi eklemek isterken, Hakan dan şok edici açıklamalar geldi... 2

Youtube kanalı 343 Digital'e özel açıklama yapan milli yıldız, "Şu an Inter'in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

‘‘HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIM!’’

Galatasaray da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği başladı! Cimbom Şampiyonlar Ligi listesine yıldız ismi eklemek isterken, Hakan dan şok edici açıklamalar geldi... 3

31 yaşındaki milli futbolcu ayrıca "Bu konuda yıllık ücretim problem yaratırsa, bana düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hatta şunu da söyleyeyim: Sayın Başkan Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter." sözlerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Internazionale Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray
