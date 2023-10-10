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  4. Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi! Üst üste 4 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu milli takıma gitti

Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi! Üst üste 4 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu milli takıma gitti

10.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in milli takıma seçilip antrenmanlara çıkması kafaları bir hayli karıştırdı. Yaklaşık 12 gündür sakatlığı sebebiyle maçlarda oynayamayan ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkamayan yıldız oyuncunun bu hamlesi taraftarları şaşırttı.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray kariyerine çok hızlı başlayan ve performansıyla kısa süre içinde taraftarın gözüne giren Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'ndan davet alması kafaları karıştırdı.

"BU OYUNCULAR ÜST ÜSTE MAÇ TEMPOSUNA ALIŞIK DEĞİL" DEMİŞTİ...

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Teknik direktör Okan Buruk da Antalya maçı öncesi, "Hakim Ziyech kendini denedi. Ama Ayağında ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok" sözlerini kullanmış ve Ziyech'in antrenmanlara devam etmediğini ifade etmişti.

MİLLİ TAKIMDA ANTRENMANA ÇIKTI

hakisam

Hakim Ziyech; İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalyaspor ile oynanan maçların hiçbirinde forma giyememiş ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkamamıştı. Fas Milli Takımında antrenmanlara başlaması sarı-kırmızılı camiada şaşkınlık yarattı.

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galatasaray hakim ziyech buruk

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