Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer edilen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.