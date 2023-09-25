Galatasaray'da Icardi gerçeği ortaya çıktı, herkes şaştı kaldı! Meğer maçlara sakat çıkmış

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine hız kesmeden devam ederken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 maçta da gol atmayı başardı.

Arjantinli bu performansıyla alkış toplarken, bu başarıyı sakatlığına rağmen gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve Gaziantep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

MİLLİ ARADA TEDAVİ OLACAK

Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 8 gol 1 asist kaydetti.

