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  4. Galatasaray'da Icardi gerçeği ortaya çıktı, herkes şaştı kaldı! Meğer maçlara sakat çıkmış

Galatasaray'da Icardi gerçeği ortaya çıktı, herkes şaştı kaldı! Meğer maçlara sakat çıkmış

25.09.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Mauro Icardi gollerine hız kesmeden devam ederken, kendisi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerine hız kesmeden devam ederken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 maçta da gol atmayı başardı.

Arjantinli bu performansıyla alkış toplarken, bu başarıyı sakatlığına rağmen gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

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Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve Gaziantep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

MİLLİ ARADA TEDAVİ OLACAK

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Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 8 gol 1 asist kaydetti.

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