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Galatasaray'da Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu! Sarı-kırmızılı yönetim kesenin ağzını açıyor...

22.05.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda takımda kalması için yoğun çaba harcanan Arjantinli oyuncu için sarı-kırmızılı yöneticilerin gizliden gizliye görüşmeler yaptığı öğrenildi. PSG'ye 8, Icardi'ye de 4.5 milyon euro vermeye hazır olan Galatasaray yönetimi düğmeye bastı.

Galatasaray'da Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu! Sarı-kırmızılı yönetim kesenin ağzını açıyor...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi pazarlıkları başladı. Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan sarı-kırmızılı oyuncu için Galatasaray yönetimi lig bitmeden pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİ PSG'DE

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Bonservisi Fransız kulübü PSG'de bulunan Icardi içi oyuncu tarafıyla anlaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar sonrasında PSG ile masaya oturmayı planlıyor.

PSG BU YIL 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

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Sarı kırmızılılar, Icardi'ye bonuslar hariç 4.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulunacak. PSG'ye de bonservis olarak 8 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, pazarlıklara bu rakamlarla başlayacak.


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