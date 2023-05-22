Galatasaray'da Icardi'nin bonservisi ve maaşı belli oldu! Sarı-kırmızılı yönetim kesenin ağzını açıyor...

Galatasaray'da Icardi pazarlıkları başladı. Sergilediği performansla taraflı tarafsız herkese kendini hayran bırakan sarı-kırmızılı oyuncu için Galatasaray yönetimi lig bitmeden pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİ PSG'DE

Bonservisi Fransız kulübü PSG'de bulunan Icardi içi oyuncu tarafıyla anlaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar sonrasında PSG ile masaya oturmayı planlıyor.

PSG BU YIL 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarı kırmızılılar, Icardi'ye bonuslar hariç 4.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulunacak. PSG'ye de bonservis olarak 8 milyon euro ödemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, pazarlıklara bu rakamlarla başlayacak.



