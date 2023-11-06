Galatasaray'da Icardi'nin iki maçı kaldı! Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yıldız oyuncu bir süre dinlendirilecek...

Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını hala atlatamayan yıldız oyuncu konusunda sarı-kırmızılılar son kararını verdi.
Maçlara iğneyle çıktığı için her geçen gün ağrıları artan Icardi'nin antrenmanlarda da iyi performans verememesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Bayern Münih deplasmanında oynayacağı maçta forma giyecek Icardi, son olarak ligdeki Hatayspor karşılaşmasında sahada olacak.
Bu maçların ardından Icardi'ye özel izin vermesi beklenen Galatasaray yönetiminin, Arjantinli oyuncunun %100 hazır olmasını bekleyecek ve sonrasında sahaya sürecek.