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Galatasaray'da Icardi'nin iki maçı kaldı! Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yıldız oyuncu bir süre dinlendirilecek...

06.11.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Sakatlığı nedeniyle bir süredir maçlara iğneyle çıkan Icardi'nin son durumu belli oldu. Okan Buruk'un dinlendirmek istediği fakat Arjantinli oyuncunun oynamak isteği nedeniyle bir türlü gerçekleşmeyen bu plan sonunda devreye giriyor.

Galatasaray'da Icardi'nin iki maçı kaldı! Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yıldız oyuncu bir süre dinlendirilecek...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını hala atlatamayan yıldız oyuncu konusunda sarı-kırmızılılar son kararını verdi.

2 MAÇ SONRA DİNLENECEK

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Maçlara iğneyle çıktığı için her geçen gün ağrıları artan Icardi'nin antrenmanlarda da iyi performans verememesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Bayern Münih deplasmanında oynayacağı maçta forma giyecek Icardi, son olarak ligdeki Hatayspor karşılaşmasında sahada olacak.

ÖZEL İZİN VERİLECEK

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Bu maçların ardından Icardi'ye özel izin vermesi beklenen Galatasaray yönetiminin, Arjantinli oyuncunun %100 hazır olmasını bekleyecek ve sonrasında sahaya sürecek.

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