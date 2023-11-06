Galatasaray'da Icardi'nin iki maçı kaldı! Okan Buruk'un isteği doğrultusunda yıldız oyuncu bir süre dinlendirilecek...

Galatasaray'da Icardi gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığını hala atlatamayan yıldız oyuncu konusunda sarı-kırmızılılar son kararını verdi.

2 MAÇ SONRA DİNLENECEK

Maçlara iğneyle çıktığı için her geçen gün ağrıları artan Icardi'nin antrenmanlarda da iyi performans verememesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılıların çarşamba günü Bayern Münih deplasmanında oynayacağı maçta forma giyecek Icardi, son olarak ligdeki Hatayspor karşılaşmasında sahada olacak.

ÖZEL İZİN VERİLECEK

Bu maçların ardından Icardi'ye özel izin vermesi beklenen Galatasaray yönetiminin, Arjantinli oyuncunun %100 hazır olmasını bekleyecek ve sonrasında sahaya sürecek.





