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Galatasaray'da Icardi'nin yerine değil, yanına dünya yıldızı golcü geliyor! Sarı-kırmızılılar devre arasında Lacazette'yi bitirmeyi planlıyor

09.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray şampiyonluk yolunda hasar almamak için Icardi'nin yanına yine kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Arjantinli oyuncunun olmadığı anlarda forveti güvende tutmak isteyen sarı-kırmızılılar Lyon'un yıldız oyuncusu Lacazette'yi gündemine aldı.

Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette

FRA Fransa
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'da transfer dönemi şimdiden başladı. Icardi'nin yanına dünya yıldızı bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Lacazette'yi gözüne kestirdi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi. Fransa'nın dev kulübü bu yıl küme düşmeme savaşı veriyor. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar devre arasında Lacazette'yi ikna edip kadrosuna katmayı planlıyor. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Fransız isim için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.

14 MAÇTA 7 GOL

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Lyon'un kötü performansına rağmen bu sezon 14 maça çıkan Lacazette, bu mücadelelerde 7 gol kaydetmeyi başardı.

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