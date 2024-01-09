Galatasaray'da Icardi'nin yerine değil, yanına dünya yıldızı golcü geliyor! Sarı-kırmızılılar devre arasında Lacazette'yi bitirmeyi planlıyor

Galatasaray'da transfer dönemi şimdiden başladı. Icardi'nin yanına dünya yıldızı bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Lacazette'yi gözüne kestirdi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da gündemine Alexandre Lacazette'in olduğu öğrenildi. Fransa'nın dev kulübü bu yıl küme düşmeme savaşı veriyor. Bunu fırsat bilen sarı-kırmızılılar devre arasında Lacazette'yi ikna edip kadrosuna katmayı planlıyor. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Fransız isim için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.

14 MAÇTA 7 GOL

Lyon'un kötü performansına rağmen bu sezon 14 maça çıkan Lacazette, bu mücadelelerde 7 gol kaydetmeyi başardı.





