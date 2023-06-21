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  4. Galatasaray'da Icardi transferi için dişli bir rakip daha meydana çıktı! 15 milyon euro'yu hemen vermeye hazırlar

Galatasaray'da Icardi transferi için dişli bir rakip daha meydana çıktı! 15 milyon euro'yu hemen vermeye hazırlar

21.06.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor. Şimdi de İtalyan devi Juventus, Arjantinli golcüyü gözüne kestirdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın birçok takımının radarına giren Mauro Icardi'ye son olarak Juventus talip oldu.

PSG, 15 MİLYON EURO İSTİYOR

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PSG, Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından Icardi transferi için 15 milyon euro gibi bir bedel istiyor. Juventus yönetimi bu bedeli karşılamaya şimdiden hazır. Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılması durumunda Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünen İtalyan devi şimdilik beklemeye geçti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

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Icardi'ye sadece Avrupa'dan teklif yok. Bu transfer döneminin flaş ülkesi Suudi Arabistan, Icardi'ye de teklif yaptı. Wanda Nara ile düşünmek için süre isteyen Icardi'nin tatil dönüşü karar vereceği öğrenildi.


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