Galatasaray'da Icardi transferi için dişli bir rakip daha meydana çıktı! 15 milyon euro'yu hemen vermeye hazırlar

Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından Avrupa'nın birçok takımının radarına giren Mauro Icardi'ye son olarak Juventus talip oldu.

PSG, 15 MİLYON EURO İSTİYOR

PSG, Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından Icardi transferi için 15 milyon euro gibi bir bedel istiyor. Juventus yönetimi bu bedeli karşılamaya şimdiden hazır. Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılması durumunda Icardi'yi kadrosuna katmayı düşünen İtalyan devi şimdilik beklemeye geçti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

Icardi'ye sadece Avrupa'dan teklif yok. Bu transfer döneminin flaş ülkesi Suudi Arabistan, Icardi'ye de teklif yaptı. Wanda Nara ile düşünmek için süre isteyen Icardi'nin tatil dönüşü karar vereceği öğrenildi.



