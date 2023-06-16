Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu, ligin en yenisine gidiyor! İşte tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk'un yeni takımı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun ilk ayrılığı da belli oldu. İddiaya göre, Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, ligin yeni takımlarından Samsunspor ile el sıkıştı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Karadeniz ekibi ile büyük oranda anlaşma sağlayan Kocuk'un 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

BURSASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

27 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor. Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.



