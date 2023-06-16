SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu, ligin en yenisine gidiyor! İşte tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk'un yeni takımı

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu, ligin en yenisine gidiyor! İşte tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk'un yeni takımı

16.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla transfer hareketliliği artarken, Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekipte başarılı file bekçisi Okan Kocuk'un takımdan ayrılması beklenirken yeni adresi ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu, ligin en yenisine gidiyor! İşte tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk'un yeni takımı
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun ilk ayrılığı da belli oldu. İddiaya göre, Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, ligin yeni takımlarından Samsunspor ile el sıkıştı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

okan-kocuk-topu-elinde-ne-kadar-tuttu-6-saniye-kurali-nedir-6-saniye-kurali-en-son-ne-zaman-uygulandi_1592821896

Karadeniz ekibi ile büyük oranda anlaşma sağlayan Kocuk'un 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

BURSASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

odatv_image_72__482f6ed6ba5443

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

27 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor. Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!
Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''
Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı!Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yolladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Kocuk son dakika galatasaray Süper Lig yıllık sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!

İspanya - İtalya maçında Zaniolo rüzgarı!

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!

Kupa töreninde gerginlik!

Kupa töreninde gerginlik!

Fenerbahçe, ikinci transferini duyurdu

Fenerbahçe, ikinci transferini duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.