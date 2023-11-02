Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Okan Buruk'tan ilginç Angelino planı...

Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyor.

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Angelino'nun opsiyonundaki maç sayısının doldurulmaması için bundan sonraki maçlarda sol bek mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'nın oynayabileceği iddia edildi.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Angelino'ya kesin olarak şans vermek istemiyor. Sol bek mevkisi için devre arasında transfer yapmasına kesin olarak bakılan sarı-kırmızılıların Angelino ile yolları ayıracağı aktarıldı.





