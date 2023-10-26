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Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Victor Nelsson devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor...

26.10.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı açıklamalar yapmış ve ayrılık sinyali vermişti. İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz durumda olan Danimarkalı stoperin devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlandığı ifade edildi.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ülkesinde yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazır olduğunu ifade etmişti. İlk 11'de oynamadığı için huzursuz olan Danimarkalı stoperin bu durumu Okan Buruk'a bildirdiği öğrenildi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

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Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEVRE ARASINDA GİTMESİ MUHTEMEL

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Nelsson'un bu açıklamalarından bir hayli rahatsız olan Okan Buruk, Danimarkalı stoperin devre arasında ayrılmasına izin verecek. Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in iyi bir kimya yakalamasından mutlu olan tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi ayırmak istemiyor. Oynayamadığı için mutsuz olan Nelsson'a gelebilecek teklifleri kabul edecek sarı-kırmızılılar bu durumu Nelsson'un menajerine aktardı.

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