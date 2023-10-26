Galatasaray'da ilk ayrılık kapıda! Victor Nelsson devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ülkesinde yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazır olduğunu ifade etmişti. İlk 11'de oynamadığı için huzursuz olan Danimarkalı stoperin bu durumu Okan Buruk'a bildirdiği öğrenildi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum. Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DEVRE ARASINDA GİTMESİ MUHTEMEL

Nelsson'un bu açıklamalarından bir hayli rahatsız olan Okan Buruk, Danimarkalı stoperin devre arasında ayrılmasına izin verecek. Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in iyi bir kimya yakalamasından mutlu olan tecrübeli çalıştırıcı, bu ikiliyi ayırmak istemiyor. Oynayamadığı için mutsuz olan Nelsson'a gelebilecek teklifleri kabul edecek sarı-kırmızılılar bu durumu Nelsson'un menajerine aktardı.





