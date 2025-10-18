Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan şapka çıkarılacak pas! Leroy Sane çok şık bitirdi... Sosyal medya ayağa kalktı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk olurken ilk yarının son dakikalarında pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Sarı kırmızılıların Leroy Sane ile bulduğu golde İlkay Gündoğan’ın akıl dolu hareketleri büyük beğeni topladı.

İLKAY GÜNDOĞAN NEFİS PAS!

Galatasaray’ın transfer döneminin son günlerinde Manchester City’den aldığı İlkay Gündoğan topu orta sahada kontrol etti.

Rakibinin yaklaştığını görünce kendi ekseni etrafında dönen yıldız futbolcu güzel bir çalımla sıyrıldı ve Leroy Sane’ye çok ince bir pas attı.

LEROY SANE’DEN İYİ BİTİRİŞ

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği Leroy Sane, sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraftarı henüz memnun etmese de İlkay Gündoğan’ın pasında harika kontrol etti topu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Alman yıldız topu ağlara göndererek takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

SOSYAL MEDYADA İLKAY'A SAYGI GÖSTERDİLER...

Son dönemde Galatasaray'daki performansı tartışılan Leroy Sane'nin Başakşehir'e attığı gol sonrası aslan paya İlkay Gündoğan'a verildi. Golün ardından sosyal medyaya eğlenceli yorumlar yağdı.