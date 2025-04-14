Galatasaray'da imza kararı! Lucas Torreira kararını verdi, tüm teklifleri geri çevirdi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarına hız kesmeden devam ederken iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Sarı-Kırmızılılar tecrübeli oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026 yılında bitecek sözleşmesini 2028 yılına uzatmak istiyor.

YENİ MAAŞI

2 milyon 750 bin euro alan Uruguaylı orta sahanın yeni maaşının 3 milyon euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon euro'ya yakın kazanacağı öğrenildi.

2028'e KADAR GALATASARAY

Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı belirtildi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Torreira, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Galatasaray'da kalmak istediği için bu teklifleri geri çevirmişti.