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Galatasaray'da imza kararı! Lucas Torreira kararını verdi, tüm teklifleri geri çevirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 10:28
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken 2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Lucas Torreira için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray'da imza kararı! Lucas Torreira kararını verdi, tüm teklifleri geri çevirdi
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarına hız kesmeden devam ederken iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

Sarı-Kırmızılılar tecrübeli oyuncusu Lucas Torreira'nın 2026 yılında bitecek sözleşmesini 2028 yılına uzatmak istiyor.

YENİ MAAŞI

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2 milyon 750 bin euro alan Uruguaylı orta sahanın yeni maaşının 3 milyon euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon euro'ya yakın kazanacağı öğrenildi.

2028'e KADAR GALATASARAY

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Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı belirtildi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

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Torreira, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Galatasaray'da kalmak istediği için bu teklifleri geri çevirmişti.

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transfer Lucas Torreira son dakika galatasaray
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