SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da işler tersine döndü! Seferovic'in gidişinin ardından Icardi'ye İtalyan devi göz koydu

Galatasaray'da işler tersine döndü! Seferovic'in gidişinin ardından Icardi'ye İtalyan devi göz koydu

18.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Dünya Kupası arası oldukça hareketli geçecek. Seferovic ile yolların ayrılmasının kesinleşmesinin ardından Icardi ile de ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Roma Teknik Direktörü Mourinho'nun Icardi'yi takımda görmek istediği ve PSG ile görüşme yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da işler tersine döndü! Seferovic'in gidişinin ardından Icardi'ye İtalyan devi göz koydu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Okan Buruk'un Seferovic'ten umudu kesmesinden sonra yıldız oyuncuya kesin olarak yol göründü. Dünya Kupası arasının ardından takımdan ayrılması beklenen İsviçreli golcü için yeni takım arayışlarına başlandı.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Haris-Seferovic-galatasaray

Benfica ile Seferovic'in kiralanması konusunda görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin feshedilip başka takıma gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı. Benfica ile iyi ilişkileri bulunan Galatasaray, Seferovic problemini kayıpsız şekilde çözecek.

ICARDI'Yİ DE ROMA İSTİYOR

aa-20221105-29360015-29360010-galatasaray-besiktas

Galatasaray'da yakaladığı çıkışla herkesin beğenisini toplayan Icardi, Mourinho'nun da dikkatini çekti. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Roma'da Icardi ismi gündeme geldi. PSG'nin önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünmediği Arjantinli yıldız için Mourinho olumlu rapor verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremiGalatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi
Yılmaz Vural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı!Yılmaz Vural'ın sözleri Buket Aydın'ın ağzını açık bıraktı!
Wanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştıWanda Nara Icardi'yi G.Saray'dan koparıyor! O video sonrası ortalık karıştı
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray seferovic Eser Yenenler berfu eser yenenler

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktı

Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! UEFA'dan onay çıktı

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza! Taraftarlar şaşkın...

PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza! Taraftarlar şaşkın...

Andrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdü

Andrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.