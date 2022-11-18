Galatasaray'da işler tersine döndü! Seferovic'in gidişinin ardından Icardi'ye İtalyan devi göz koydu

Okan Buruk'un Seferovic'ten umudu kesmesinden sonra yıldız oyuncuya kesin olarak yol göründü. Dünya Kupası arasının ardından takımdan ayrılması beklenen İsviçreli golcü için yeni takım arayışlarına başlandı.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Benfica ile Seferovic'in kiralanması konusunda görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin feshedilip başka takıma gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı. Benfica ile iyi ilişkileri bulunan Galatasaray, Seferovic problemini kayıpsız şekilde çözecek.

ICARDI'Yİ DE ROMA İSTİYOR

Galatasaray'da yakaladığı çıkışla herkesin beğenisini toplayan Icardi, Mourinho'nun da dikkatini çekti. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Roma'da Icardi ismi gündeme geldi. PSG'nin önümüzdeki sezon da kadrosunda düşünmediği Arjantinli yıldız için Mourinho olumlu rapor verdi.

