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Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...

Galatasaray, kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ederken, Paris Saint-Germain'den sürpriz bir teklif geldi. Fransız devi, Rus kaleci Matvey Safonov'u Sarı-Kırmızılılara önerdi. Galatasaray, Ederson gibi üst düzey bir kaleci transferi gerçekleştirememesi durumunda bu teklifi değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...
Emre Şen

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi kaleci transferi gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Fernando Muslera'nın yaşının ilerlemesi ve alternatif arayışları, Sarı-Kırmızılı yönetimi farklı seçeneklere yöneltiyor. Bu doğrultuda, kulübe sürpriz bir teklif Paris Saint-Germain'den geldi. Fransız devi, 25 yaşındaki Rus kaleci Matvey Safonov'u Galatasaray'a önerdi.

PSG'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Galatasaray da kaleye çok sürpriz isim! PSG den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama... 1

Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG, Safonov'u kadroda düşünmüyor ve oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Galatasaray ise, öncelikli hedefi olan Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson transferinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alternatif bir plan oluşturuyor. Ederson transferinin gerçekleşmemesi halinde, Matvey Safonov seçeneği ciddi şekilde değerlendirilecek.

20 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray da kaleye çok sürpriz isim! PSG den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama... 2

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kaleci transferi konusunda yönetime rapor sunduğu ve üst düzey bir kaleci istediği biliniyor. Safonov'un performansı ve potansiyeli, Buruk'un da dikkatini çekmiş durumda. Ancak, Galatasaray yönetiminin önceliği hala Ederson transferini sonuçlandırmak. Ederson transferinin maliyeti ve zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, Safonov transferi daha gerçekçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Matvey Safonov, geçtiğimiz sezon Krasnodar'dan PSG'ye transfer olmuştu. Rus kaleci, PSG formasıyla beklenen performansı sergileyemedi ve kulübün gelecek planları arasında yer almıyor. Bu durum, Galatasaray için transferi daha kolay hale getirebilir. Safonov'un piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Euro civarında. Galatasaray yönetiminin, PSG ile pazarlık masasına oturarak bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

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galatasaray kaleci
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