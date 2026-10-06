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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz rotasyon! Okan Buruk yıldızlarını dinlendirecek

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli takımlardan yorgun dönecek as oyuncularını kulübede çekmeye hazırlanıyor. Kadroda radikal değişiklikler bekleniyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz rotasyon! Okan Buruk yıldızlarını dinlendirecek
Burak Kavuncu
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira için kritik bir karar aldı.

Trendyol Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından yeniden başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, RAMS Park'ta ligin namağlup ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç temposunu ve oyuncuların fiziksel durumlarını dikkate alarak kadroda sürpriz bir rotasyona gitmeyi planlıyor.

DAVINSON SANCHEZ KULÜBEYE!

Galatasaray da Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz rotasyon! Okan Buruk yıldızlarını dinlendirecek 1

Milli takımlarına giden futbolcuların uzun yolculukları ve yorgunlukları nedeniyle harekete geçen deneyimli teknik adam, savunma ve orta sahanın bel kemiği olan isimleri dinlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, takımın vazgeçilmezlerinden Davinson Sanchez'in Kasımpaşa karşısında maça yedek kulübesinde başlaması ve stoper hattında Mario Lemina'ya şans verilmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDAN GEÇ DÖNEN TORREIRA'DA DİNLENEBİLİR

Galatasaray da Kasımpaşa maçı öncesi sürpriz rotasyon! Okan Buruk yıldızlarını dinlendirecek 2

Rotasyonun tek ismi Sanchez ile sınırlı kalmayacak. Sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira da yoğun maç takvimi sebebiyle dinlendirilmesi gündemde olan bir diğer isim. Okan Buruk'un, Uruguaylı yıldızı kulübeye çekerek orta alanda farklı bir kurgu denemeyi düşündüğü öğrenildi.

Diğer taraftan konuk ekip Kasımpaşa cephesinde ise zorlu mücadele öncesi moral seviyesi yüksek. Ligde geride kalan 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen lacivert-beyazlıların Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic, zorlu deplasman öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Hajradinovic, ligin en güçlü ekiplerinden biriyle oynayacaklarının bilincinde olduklarını belirterek, namağlup unvanlarını korumak ve RAMS Park'tan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurguladı.

Milli dönüşü hem Galatasaray'ın kadro tercihleri hem de Kasımpaşa'nın dirençli futbolu RAMS Park'taki randevuyu son derece kritik hale getiriyor. Okan Buruk'un yapacağı rotasyonun maçın kaderini nasıl etkileyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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Kasımpaşa Lucas Torreira davinson sanchez galatasaray
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