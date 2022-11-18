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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Gelen haber sonrası apar topar telefonuna sarıldı...

18.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon performansı eleştiri konusu olan fakat Başakşehir maçında adeta geçtiğimiz seneden esintiler sergileyen Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen son haberler camianın moralini bozdu. Milli oyuncunun sakatlandığı bilgisi Okan Buruk'un keyfini bir hayli kaçırdı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Gelen haber sonrası apar topar telefonuna sarıldı...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na nazar değdi... 7-0'lık Başakşehir maçında 3 gol birden atarak geçtiğimiz seneki performansını hatırlatan Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

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Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlık geçiren genç oyuncu çalışmaya devam edemedi. Kerem'in son durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

OKAN BURUK'UN MORALİ BİR HAYLİ BOZULDU

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Kerem'den gelen bu haber sonrası Okan Buruk'un morali bir hayli bozuldu. Oyuncusunun tam toparladığı sırada yaşadığı bu sakatlığın onu tekrar geriye götürmesinden endişelenen başarılı çalıştırıcı, Kerem'e moral vermek için özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu galatasaray

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