Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu depremi! Gelen haber sonrası apar topar telefonuna sarıldı...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na nazar değdi... 7-0'lık Başakşehir maçında 3 gol birden atarak geçtiğimiz seneki performansını hatırlatan Kerem Aktürkoğlu için sakatlık açıklaması geldi.

ANTRENMANDA SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlık geçiren genç oyuncu çalışmaya devam edemedi. Kerem'in son durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

OKAN BURUK'UN MORALİ BİR HAYLİ BOZULDU

Kerem'den gelen bu haber sonrası Okan Buruk'un morali bir hayli bozuldu. Oyuncusunun tam toparladığı sırada yaşadığı bu sakatlığın onu tekrar geriye götürmesinden endişelenen başarılı çalıştırıcı, Kerem'e moral vermek için özel bir görüşme gerçekleştirdi.

