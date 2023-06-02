Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu giderse, milli yıldız takıma katılacak! Sarı-kırmızılılar B planını çoktan hazırladı

Avrupa'dan birçok kulübün listesine giren Kerem Aktürkoğlu'na teklif gelmesi an meselesi... Bu sezon 9 gol, 10 asistle oynayan yıldız oyuncu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda.

10 MİLYON ÜSTÜNDEKİ RAKAMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

24 yaşındaki Kerem'in, sözleşmesi geçtiğimiz yıl revize edilmişti. Galatasaray'dan 8 milyon TL garanti ücret kazanan yıldız oyuncunun maaşı 20 milyon TL'ye çıkartılmıştı. 15 milyon Euro serbest kalma maddesi de kaldırılan Kerem için gelecek teklifler Galatasaray yönetimine bırakılmıştı. Galatasaray cephesi sadece 10 milyon Euro üzerindeki rakamları değerlendirmeye alacak.

B PLANI ÇOKTAN HAZIR!

Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması durumunda milli oyuncu Cengiz Ünder ile temas kurulacak. Cengiz Ünder, bu sezon Fransa'da 5 gol, 6 asistle oynadı. Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için hazırda bekleyen sarı-kırmızılılar, olası ayrılık sonrası Cengiz'i kadrosuna katacak.



