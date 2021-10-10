Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.
Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.
Taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu olaydan sonra masadan kalktığı ve ipleri kopardığı iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum