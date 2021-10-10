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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

10.10.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda serbest kalma maddesi krize sebep oldu. Cimbom, maaş ve bonus konusunda Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle anlaşma sağlamıştı ancak Cimbom'un sözleşmeye bir madde eklemek istemesi üzerine anlaşma bozuldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZ ÇIKARDI

Taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu olaydan sonra masadan kalktığı ve ipleri kopardığı iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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