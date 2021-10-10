Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZ ÇIKARDI

Taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu olaydan sonra masadan kalktığı ve ipleri kopardığı iddia edildi.



