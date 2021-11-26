SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor

26.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maça Avrupa'dan misafirler geldi. Fransa, Almanya ve İspanya'dan önemli takımların temsilcileri Marsilya karşılaşmasında Kerem'i yakından takip etti. Feghouli'ye ters ayağıyla asist yapan Kerem, performansıyla tam not aldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Mukavelesi 2024'te bitecek Kerem Aktürkoğlu, devre arasında yuvadan uçabilir. A Milli Takım'ı ve Galatasaray'ı sırtlayan 22 yaşındaki sol kanat, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Savunma arkasına yaptığı koşuları golle sonuçlandırmada çok başarılı olan Kerem, eksiklerini de büyük ölçüde giderdi. Takım savunmasına yardımı, pas oyununa katkısıyla Galatasaray'ın kilit ismi haline geldi. Sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu yaklaşmayan Kerem'in gönlü Avrupa'da.

DEVRE ARASI UÇABİLİR

Fransa'dan Lyon ve Lille kulübü, Almanya'dan Wolfsburg ve İspanya'da Sevilla kulübünün temsilcilerinin dün maça geldi. Feghouli'nin golünü hazırlayan Kerem'in tam not aldığı aktarıldı. Piyasa değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem için konuşulan bonservis bedeli 15 milyon euro.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti Fransa basınında!Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti Fransa basınında!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.