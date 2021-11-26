Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor

Mukavelesi 2024'te bitecek Kerem Aktürkoğlu, devre arasında yuvadan uçabilir. A Milli Takım'ı ve Galatasaray'ı sırtlayan 22 yaşındaki sol kanat, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Savunma arkasına yaptığı koşuları golle sonuçlandırmada çok başarılı olan Kerem, eksiklerini de büyük ölçüde giderdi. Takım savunmasına yardımı, pas oyununa katkısıyla Galatasaray'ın kilit ismi haline geldi. Sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu yaklaşmayan Kerem'in gönlü Avrupa'da.

DEVRE ARASI UÇABİLİR

Fransa'dan Lyon ve Lille kulübü, Almanya'dan Wolfsburg ve İspanya'da Sevilla kulübünün temsilcilerinin dün maça geldi. Feghouli'nin golünü hazırlayan Kerem'in tam not aldığı aktarıldı. Piyasa değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem için konuşulan bonservis bedeli 15 milyon euro.



