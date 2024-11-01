Galatasaray'da Kerem Demirbay krizi! Yönetim ile görüştü 'Ayrılmak istiyorum'

Galatasaray'ın Alman ekibi Leverkusen'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Kerem Demirbay için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da Süper Lig'de geride kalan maçlarda 324 dakika süre alabilen Kerem Demirbay'ın yönetime ayrılma talebini ilettiği öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Özellikle Gabriel Sara'nın transferi sonrası kulübeye mahkum olan tecrübeli oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Az süre aldığı için devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki oyuncunun yeniden Almanya'ya dönebileceği konuşuluyor.

OKAN BURUK DA SICAK BAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da performansını artıramaması durumunda Kerem Demirbay'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

422 DAKİKADA 2 ASİST

Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 422 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı yaptı. Galatasaray'da toplamda 56 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol atarken 9 da asiste imza attı. Kerem Demirbay geçen sezonun başında Leverkusen'den 3.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.