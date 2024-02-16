Galatasaray'da keyifleri kaçıran açıklama! Yeni transfer Serge Aurier hakkında bilgilendirme...

Galatasaray, yeni transferi Serge Aurier'in sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Sparta Prag maçından hemen sonra konuşan Okan Buruk, "Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi yedek kulübemiz geniş değil. Çok fazla hamle gücümüz azaldı savunma kısmında. Öndeki hamle şansımız daha iyi. Aurier de biliyorsunuz milli takımdan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme olmuştu. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Yener hoca onda ikinci derece bir zorlama olduğunu söyledi." demişti.





