Galatasaray'da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi...

Süper Lig’in lideri Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk Başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmede 2 bölgeye kış transfer döneminde takviye yapılması gerektiğini belirtti.

2 TRANSFER BEKLENİYOR!

Süper Lig'de 26. şampiyonluğu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 24'e girmek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılarda hedef takıma bir sol stoper ve bir 6-8 oynayabilen oyuncu oyuncu katmak.

ÖNCELİK SOL STOPER

Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 hedefi ile yola çıkılırken, bu yönde takviyeler planlanıyor. Abdülkerim Bardakçı’nın önüne bir oyuncu talep eden teknik direktör Okan Buruk, yönetime bu yönde 1-2 isim önerirken, scout ekibi birlikte çalışmaların başladığı belirtildi.

ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMA

Takımı güçlendirmek için bir de orta saha oyuncusu talep edilirken, oyuncunun profilini Şampiyonlar Ligi’ndeki pozisyon belirleyecek. Orta sahada 6-8 oynayabilen bir oyuncu bakan sarı kırmızılıların ilk hedefi ise Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. Bonservisi yüksek olan oyuncu için çalışmaların şimdiden başladığı ileri sürüldü. Listede Zambo Anguissa, Quinter Timber ve Onyedika'nın olduğu bildirildi.