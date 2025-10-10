SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi...

Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde bombayı patlatacak. Sarı kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk 2 bölge için transfer konusunda hem fikir oldular.

Galatasaray'da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi...
Burak Kavuncu

Süper Lig’in lideri Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Teknik direktör Okan Buruk Başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmede 2 bölgeye kış transfer döneminde takviye yapılması gerektiğini belirtti.

2 TRANSFER BEKLENİYOR!

Galatasaray da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi... 1

Süper Lig'de 26. şampiyonluğu hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 24'e girmek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılarda hedef takıma bir sol stoper ve bir 6-8 oynayabilen oyuncu oyuncu katmak.

ÖNCELİK SOL STOPER

Galatasaray da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi... 2

Sarı kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 hedefi ile yola çıkılırken, bu yönde takviyeler planlanıyor. Abdülkerim Bardakçı’nın önüne bir oyuncu talep eden teknik direktör Okan Buruk, yönetime bu yönde 1-2 isim önerirken, scout ekibi birlikte çalışmaların başladığı belirtildi.

ORTA SAHA İÇİN ÇALIŞMA

Galatasaray da kış transfer döneminin transfer politikası belli oldu! 2 bölgeye yıldız transferi isteniyor... Hakan Çalhanoğlu ismi... 3

Takımı güçlendirmek için bir de orta saha oyuncusu talep edilirken, oyuncunun profilini Şampiyonlar Ligi’ndeki pozisyon belirleyecek. Orta sahada 6-8 oynayabilen bir oyuncu bakan sarı kırmızılıların ilk hedefi ise Inter’in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu. Bonservisi yüksek olan oyuncu için çalışmaların şimdiden başladığı ileri sürüldü. Listede Zambo Anguissa, Quinter Timber ve Onyedika'nın olduğu bildirildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Carlo Ancelotti'nin Milli takıma çağırdığı isimden flaş itiraf!Carlo Ancelotti'nin Milli takıma çağırdığı isimden flaş itiraf!
Efsane futbolcudan ağlatan sözler! ''Kim bilir ne kadar yaşayacağım...'' Efsane futbolcudan ağlatan sözler! ''Kim bilir ne kadar yaşayacağım...''
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek Hakan Çalhanoğlu son dakika galatasaray kış transfer dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.