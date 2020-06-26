Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

Galatasaray’da korona virüs testleri sonucu belli oldu. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
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