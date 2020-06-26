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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2020 21:53 | Son Güncelleme

Galatasaray, tüm koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları açıklandı

Galatasaray’da korona virüs testleri sonucu belli oldu. Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

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