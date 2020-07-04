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Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yarın oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi takıma ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin tamamının sonucunun negatif olduğu bildirildi.

Galatasaray'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden test sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (3 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."


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