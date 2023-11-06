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Galatasaray'da 'köstebek avı' başladı!

06.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kadronun sızdırıldığını ifade eden Okan Buruk'un sözleri sonrası sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Galatasaray'da 'köstebek avı' başladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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Okan Buruk, Kasımpaşa maçının öncesinde verdiği röportajda "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

"KÖSTEBEK AVI"

Okan Buruk'un bu isyanı sonrası Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, içeriden kadroyu sızdıran kişiyi aramaya başladı.

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