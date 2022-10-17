Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Yusuf Demir'den haber alınamıyor...

Galatasaray'a transfer olarak büyük beklenti yaratan Yusuf Demir'den haber alınamıyor. Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye başvurmasından sonuç çıkmayınca genç oyuncu kadroya bile giremez oldu.

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA GÖRÜLMEDİ

Ligde en son 5. haftadaki Konyaspor maçında sahaya çıkan 19 yaşınadaki oyuncu, Adana Demirspor karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Kayseri'ye ise hiçbir gerekçe gösterilmeden götürülmeyen Yusuf'un birden ortadan kaybolması kafa karıştırdı.



