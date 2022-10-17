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Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Yusuf Demir'den haber alınamıyor...

17.10.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in durumu merak konusu oldu. Demir, Kayserispor maçında da forma giymedi. Genç oyuncuya verilen yüksek bonservisin ardından hiçbir maçta kadroda yer almaması sarı-kırmızılılarda krize neden oldu.

Galatasaray'da kriz kapıya dayandı! Yusuf Demir'den haber alınamıyor...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a transfer olarak büyük beklenti yaratan Yusuf Demir'den haber alınamıyor. Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için TFF'ye başvurmasından sonuç çıkmayınca genç oyuncu kadroya bile giremez oldu.

KONYASPOR MAÇINDAN SONRA GÖRÜLMEDİ

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Ligde en son 5. haftadaki Konyaspor maçında sahaya çıkan 19 yaşınadaki oyuncu, Adana Demirspor karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Kayseri'ye ise hiçbir gerekçe gösterilmeden götürülmeyen Yusuf'un birden ortadan kaybolması kafa karıştırdı.


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