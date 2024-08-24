Galatasaray'da krizin adı Kerem Aktürkoğlu! Muslera'dan sonra Icardi... "Kalsa bile kaptan olamaz!"

Süper Lig devi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu’na ilişkin büyük bir gelişme yaşandı. Süper Kupa Finali Beşiktaş maçı ile başlayan ve Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi Play-off maçlarına kadar devam eden kriz, Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılı yöneticilerden gelen üst üste açıklamalarla gündeme gelerek açıklamalarda bulundular.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINMIŞTI

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa mücadelesinin devre arasında soyunma odasında teknik heyet ile bir gerginlik yaşadığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu krizi Young Boys maçıda da devam etmişti. Birinci kaptan Fernando Muslera'nın ilk yarının sonunda sakatlığı sebebiyle oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandı takımın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mauro Icardi'ye verilmişti. Arjantinli oyundan çıktıktan sonra ise kaptanlık pazubandı yine Kerem yerine Berkan Kutlu'ya takılmıştı. Maçta 90 dakika süre alan Aktürkoğlu'nun kaptanlığının alındığı bu şekilde anlaşılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Kerem Aktürkoğlu ise bu yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve kaptanlıktan alındığını duyurmuştu.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de dün düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Kerem Aktürkoğlu açıklamarına karşılık; ''Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray’da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz. Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

'MUSLERA'DAN SONRA ICARDI GELİYOR'

Galatasaraylı yöneticiler bu gelişen olayların ardından yaptıkları açıklamada,"Geçen sezon takım kaptanlarımız Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu’ydu. Muslera’dan sonra Icardi geliyor. Zaten maçta da Muslera sakatlandıktan sonra bandı Icardi taktı. Icardi son dakikalarda çıkarken de kaptanlık bandını Berkan’a verdi" dedi.

'KALSA BİLE KAPTAN OLAMAZ'

Sarı-kırmızılı yöneticiler konu hakkında yaptıkları açıklamaya şöyle devam etti: "Kimse Berkan pazubandı niye alıp taktı diye sorgulamıyor. Kerem’den kaptanlığın alınması için bir duyuru yapılması lazım, bu sezonki kaptanlarımız şu futbolcular diye. Oysa böyle bir durum da yaşanmamış. Transfer süreci devam ediyor. Kerem yurt dışına gitmek istediğini bize söylemiş. Young Boys maçından sonraki açıklaması doğru değildi. Bu saatten sonra kalsa bile kaptan olamaz."

CENK ERGÜN İDDİASI

Geçen sezonun 37. haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu gündeme gelmişti. Videoda Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a söylendiği iddia edilen "Korkak herif" sözlerin aslında Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün olduğu iddia edilmişti.

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Kerem Aktürkoğlu uzun süredir İspanyol kulübü Real Sociedad ile görüşmelerde bulunmasına rağmen, en ciddi teklifi Rus kulübü Spartak Moskova’dan aldı. Ruslar, milli futbolcunun bonservisi için 12 milyon Euro önerdi. Galatasaray bu teklifi kabul etmiş olsa da, Rusya'ya gitmeye pek sıcak bakmayan Kerem şu ana kadar anlaşmaya yanaşmadı. Ancak yaşanan son krizler ışığında, daha cazip bir teklif gelmezse Kerem’in Spartak Moskova ile anlaşabileceği iddia ediliyor.