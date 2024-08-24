SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da krizin adı Kerem Aktürkoğlu! Muslera'dan sonra Icardi... "Kalsa bile kaptan olamaz!"

Galatasaray'da krizin adı Kerem Aktürkoğlu! Muslera'dan sonra Icardi... "Kalsa bile kaptan olamaz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.08.2024 12:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-off maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medyadan kaptanlıktan alındığını duyuran Kerem Aktürkoğlu’na dair dün hem Başkan Dursun Özbek hem de kulüp yöneticilerinden açıklamalar geldi. İşte Kerem kriziyle ilgili son gelişmeler...

Galatasaray'da krizin adı Kerem Aktürkoğlu! Muslera'dan sonra Icardi... "Kalsa bile kaptan olamaz!"
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu’na ilişkin büyük bir gelişme yaşandı. Süper Kupa Finali Beşiktaş maçı ile başlayan ve Süper Lig ile Şampiyonlar Ligi Play-off maçlarına kadar devam eden kriz, Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılı yöneticilerden gelen üst üste açıklamalarla gündeme gelerek açıklamalarda bulundular.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINMIŞTI

Screenshot_1

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa mücadelesinin devre arasında soyunma odasında teknik heyet ile bir gerginlik yaşadığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu krizi Young Boys maçıda da devam etmişti. Birinci kaptan Fernando Muslera'nın ilk yarının sonunda sakatlığı sebebiyle oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubandı takımın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Mauro Icardi'ye verilmişti. Arjantinli oyundan çıktıktan sonra ise kaptanlık pazubandı yine Kerem yerine Berkan Kutlu'ya takılmıştı. Maçta 90 dakika süre alan Aktürkoğlu'nun kaptanlığının alındığı bu şekilde anlaşılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA PAYLAŞTI

Screenshot_2

Kerem Aktürkoğlu ise bu yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve kaptanlıktan alındığını duyurmuştu.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

dursun-ozbek-hastaneye-kaldirildi-3df7

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de dün düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan Kerem Aktürkoğlu açıklamarına karşılık; ''Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray’da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz. Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

'MUSLERA'DAN SONRA ICARDI GELİYOR'

İCARDİ KEREM

Galatasaraylı yöneticiler bu gelişen olayların ardından yaptıkları açıklamada,"Geçen sezon takım kaptanlarımız Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu’ydu. Muslera’dan sonra Icardi geliyor. Zaten maçta da Muslera sakatlandıktan sonra bandı Icardi taktı. Icardi son dakikalarda çıkarken de kaptanlık bandını Berkan’a verdi" dedi.

'KALSA BİLE KAPTAN OLAMAZ'

Screenshot_4

Sarı-kırmızılı yöneticiler konu hakkında yaptıkları açıklamaya şöyle devam etti: "Kimse Berkan pazubandı niye alıp taktı diye sorgulamıyor. Kerem’den kaptanlığın alınması için bir duyuru yapılması lazım, bu sezonki kaptanlarımız şu futbolcular diye. Oysa böyle bir durum da yaşanmamış. Transfer süreci devam ediyor. Kerem yurt dışına gitmek istediğini bize söylemiş. Young Boys maçından sonraki açıklaması doğru değildi. Bu saatten sonra kalsa bile kaptan olamaz."

CENK ERGÜN İDDİASI

Screenshot_1

Geçen sezonun 37. haftasında Galatasaray'ın kendi sahasında on kişi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç saniyelik videosu gündeme gelmişti. Videoda Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a söylendiği iddia edilen "Korkak herif" sözlerin aslında Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün olduğu iddia edilmişti.

AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Screenshot_3

Kerem Aktürkoğlu uzun süredir İspanyol kulübü Real Sociedad ile görüşmelerde bulunmasına rağmen, en ciddi teklifi Rus kulübü Spartak Moskova’dan aldı. Ruslar, milli futbolcunun bonservisi için 12 milyon Euro önerdi. Galatasaray bu teklifi kabul etmiş olsa da, Rusya'ya gitmeye pek sıcak bakmayan Kerem şu ana kadar anlaşmaya yanaşmadı. Ancak yaşanan son krizler ışığında, daha cazip bir teklif gelmezse Kerem’in Spartak Moskova ile anlaşabileceği iddia ediliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim! Çok net!

Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

Suriye'deki tekno parti görüntüleri olay oldu! "Hani savaş vardı"

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızını bedavaya kapabilir!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin iki yıldızını bedavaya kapabilir!

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi!

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi!

Galatasaray'da ayrılık krizi!

Galatasaray'da ayrılık krizi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.