Galatasaray'da maaş krizi iddiası! Patrick Van Aanholt'un ardından Lucas Torreira da kulübe ihtar çekti

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan yüksek maaş alan Patrick Van Aanholt'un kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Okan Buruk tarafından kadrodan kesilen sol bek oyuncusu ödenmeyen ücretlerini gerekçe gösterip kulübe ihtar çekmişti. Van Aanholt'un ardından bu kervana Lucas Torreira'nın da katıldığı iddia edildi.

MAAŞI ÖDENMEDİ, İMAJ HAKLARI DA VAR...

Lucas Torreira'nın maaşının günü gününe ödenmesi için direttiği ve sarı-kırmızılıların geciktirdiği iddia edildi. Yeni Şafak'ta yer alan haberde ayrıca Lucas Torreira'nın imaj haklarının da taksitlerini istediği ve o paranın da hemen hesabına yatırılmasını talep ettiği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK OLAYA EL ATACAK

Galatasaray'da maaş problemlerinin baş vermesinin ardından takımın gidişatını bozmamak için Dursun Özbek yönetimi olaya el atacak. Maaşları geciken oyunculara bir an önce paralarını ödemeye hazırlanan Özbek yönetimi böylece problemi ortadan kaldıracak.



