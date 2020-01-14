Galatasaray'da Marcao'ya Espanyol talip oldu

Sarı- kırmızılı takımda Marcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan Espanyol, stoper oyuncularından da beklediği verimi alamadı.
Devre arasında kadrosuna defans oyuncusu katmak isteyen İspanyol kulübü, Cimbom'un başarılı futbolcusu Marcao'ya göz dikti.
Espanyol'un 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken, 23 yaşındaki Marcao ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. Brezilyalı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 22 maça çıktı.
(AKŞAM)
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