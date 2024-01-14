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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Ortaya atılan iddia sonrası tüm keyifler kaçtı

14.01.2024 17:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Icardi'den kötü haber geldi. Arjantinli golcünün geri dönüş tarihi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe maçında yüzünü direğe çarptığı için sakatlık geçiren ve sahalara henüz dönemeyen Icardi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"BİR SÜRE DİNLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

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Okan Buruk, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Sağlık ekibimiz, İcardi ve ben beraber konuştuk. Ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla ayağındaki problemi birlikte birleştirdik. Bir süre dinlendireceğiz" demişti.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA YOK

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Galatasaray'da tüm planlar Icardi'nin Trabzonspor maçında oynamasına yönelik yapılmıştı. Ancak Arjantinli golcüden kötü haber geldi...

Tedaviye olumlu yanıt veremeyen Icardi'nin Trabzonspor maçında da olmayacağı iddia edildi.

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