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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin önümüzdeki dönem takıma geri dönmesi bekleniyordu. Arjantinli golcüye İtalya'dan teklif geldiği iddia edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye eski forma giydiği ülke olan İtalya'dan teklif geldiği ifade edildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi Como'nun, sarı-kırmızılılara sezon sonunda teklif yapacağı aktarıldı.

İTALYANLAR DUYURDU! TEKLİF GELİYOR

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İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, kadrosunu Mauro Icardi ile güçlendirip önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım kuracağı ifade edildi.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

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Galatasaray'ın Icardi'yi ne olursa olsun kadroda tutacağı ve teklifleri reddedeceği yazıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray icardi
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