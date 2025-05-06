Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! İtalyan kulübü sezon sonunda İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye eski forma giydiği ülke olan İtalya'dan teklif geldiği ifade edildi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi Como'nun, sarı-kırmızılılara sezon sonunda teklif yapacağı aktarıldı.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas'ın, kadrosunu Mauro Icardi ile güçlendirip önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım kuracağı ifade edildi.
Galatasaray'ın Icardi'yi ne olursa olsun kadroda tutacağı ve teklifleri reddedeceği yazıldı.
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