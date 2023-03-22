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Galatasaray'da Mertens kolları sıvadı ve transfere ortak oldu! Eski takım arkadaşını getirmeye çalışıyor...

22.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray, önümüzdeki sezon için bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Şampiyon olup, önümüzdeki sezon için daha da güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Mertens'in eski takım arkadaşını gündeme aldı.

Galatasaray'da Mertens kolları sıvadı ve transfere ortak oldu! Eski takım arkadaşını getirmeye çalışıyor...
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu yıl yapılan yıldız transferlerle sık sık gündeme gelen sarı-kırmızılılar yine büyük oynuyor. Mertens'in Napoli'den takım arkadaşı olan Insigne'yi gündemine alan Galatasaray yönetimi temaslarına başladı.

YENİ TAKIMINDA MUTSUZ

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Geçtiğimiz yıl Napoli ile sözleşmesi sona eren Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'ya transfer olmuştu. Amerika'da mutsuz ola ne rekabetçi bir ligde oynamak isteyen yıldız oyuncu Galatasaray'a sıcak bakıyor.

MERTENS ARAYA GİRDİ

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Mertens ile samimi arkadaşlığı bulunan Insigne'yi Belçikalı oyuncu ikna edecek. Minimum 2 yıllık kontrat önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar Insigne'yi kadrosuna katıp taraftarını mutlu etmek istiyor.


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