Galatasaray'da Mertens kolları sıvadı ve transfere ortak oldu! Eski takım arkadaşını getirmeye çalışıyor...

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Bu yıl yapılan yıldız transferlerle sık sık gündeme gelen sarı-kırmızılılar yine büyük oynuyor. Mertens'in Napoli'den takım arkadaşı olan Insigne'yi gündemine alan Galatasaray yönetimi temaslarına başladı.

YENİ TAKIMINDA MUTSUZ

Geçtiğimiz yıl Napoli ile sözleşmesi sona eren Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'ya transfer olmuştu. Amerika'da mutsuz ola ne rekabetçi bir ligde oynamak isteyen yıldız oyuncu Galatasaray'a sıcak bakıyor.

MERTENS ARAYA GİRDİ

Mertens ile samimi arkadaşlığı bulunan Insigne'yi Belçikalı oyuncu ikna edecek. Minimum 2 yıllık kontrat önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar Insigne'yi kadrosuna katıp taraftarını mutlu etmek istiyor.



