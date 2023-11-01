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Galatasaray'da Ndombele gidiyor, Molde'nin yıldızı geliyor! Transferi eski kaptan Martin Linnes bitirecek

01.11.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'yi gözden çıkaran Galatasaray bu bölge için listenin başına Martin Linnes'in takım arkadaşı olan Emil Breivik'i aldı. İşte detaylar..

Galatasaray'da Ndombele gidiyor, Molde'nin yıldızı geliyor! Transferi eski kaptan Martin Linnes bitirecek
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de geride kalan 10 haftanın ardından yalnızca 1 beraberlik alan Galatasaray yoluna mağlubiyetsiz devam ederken ara transfer dönemi için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Sezon başı yaptığı bazı transferler beklentilerin altında kalırken Sarı-Kırmızılı yönetim bu isimler ile yollarını ayırmayı planlarken, bu mevkilere yeni takviyeler yapmayı planlıyor.

İLK VEDA: NDOMBELE!

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İngiliz ekibi Tottenham’dan kiralanan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Ndombele’nin kontratını devrede feshetmeye hazırlanan Galatasaray, 8 numaraya takviye yapmaya hazırlanıyor. Aslan, yaz transfer döneminde de gündemine gelen isim için girişimlere başlıyor.

İLK HEDEF EMIL BREIVIK!

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Gündemin ilk sırasında da Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Galatasaray’a ciddi sıkıntılar yaşatan Emil Breivik var. Galatasaray’ın 23 yaşındaki oyuncu için ilk girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

TRANSFERDE LINNES DETAYI

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Norveçli futbolcunun oyunu iki yönlü oynayabilmesi, 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda aynı etkiyle görev yapabilmesi, fiziği ve temposu Okan hocayı mest ederken, Emil Breivik transferi için Molde’de kaptanlık pazubandı takan eski oyuncusu Martin Linnes’ten de destek isteyecek.

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