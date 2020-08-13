Galatasaray’da Okan Böke istifa etti

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, Başkanımız Mustafa Cengiz’in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif A.Ş.’deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.

Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir" denildi.

YERİNE GELEN İSİM MARUF GÜNEŞ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi Sayın Fahri Okan Böke'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince, ilk toplanacak genel kurula kadar görev yapmak üzere Sayın Maruf Güneş'in seçilmesine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.

KAYNAK: İHA / AA

FOTOĞRAF: İHA

