Galatasaray'da Okan Buruk derbi sonrası hakem Yasin Kol'a yüklendi! Avantaj pozisyonu için resmi siteden ''Kol kola Kardeşler'' paylaşımı geldi...

Süper Lig’de 8.haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından hakeme tepki gösterirken, resmi sitede paylaşımda bulundu. Buruk’un maçın 67.dakikasında hakem Yasin Kol’un önce avantaj verip ardından ofsayt sebebiyle durdurduğu pozisyon gündem oldu...

Burak Kavuncu

Süper Lig’in 8.haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından basın toplantısında konuşan Okan Buruk, maçın hakemine yüklendi.

ARDA KARDEŞLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Galatasaray da Okan Buruk derbi sonrası hakem Yasin Kol a yüklendi! Avantaj pozisyonu için resmi siteden Kol kola Kardeşler paylaşımı geldi... 1

Maçın 67.dakikasında önce ofsaytı avantaj gösterip oyunu devam ettiren fakat ardından hızlı atağı durduran hakem Yasin Kol için Okan Buruk, "Trabzonspor maçında Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un bu maçta durdurması arasında ne fark olduğunu inşallah bize herkes anlatır." dedi.

Galatasaray da Okan Buruk derbi sonrası hakem Yasin Kol a yüklendi! Avantaj pozisyonu için resmi siteden Kol kola Kardeşler paylaşımı geldi... 2

GALATASARAY'DAN OLAY PAYLAŞIM!

Galatasaray da Okan Buruk derbi sonrası hakem Yasin Kol a yüklendi! Avantaj pozisyonu için resmi siteden Kol kola Kardeşler paylaşımı geldi... 3

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce benzer bir pozisyon sebebiyle TFF tarafından ceza verilen hakem Arda Kardeşler'i örnek göstererek ''Kol kola Kardeşler'' dedi. Sarı kırmıızlı ekip Beşiktaş derbisinde 67.dakikada hakem Yasin Kol tarafından kullandırılmayan avantajı göstererek tepkisini gösterdi.

