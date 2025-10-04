Galatasaray'da Okan Buruk derbi sonrası hakem Yasin Kol'a yüklendi! Avantaj pozisyonu için resmi siteden ''Kol kola Kardeşler'' paylaşımı geldi...

Süper Lig’in 8.haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan derbinin ardından basın toplantısında konuşan Okan Buruk, maçın hakemine yüklendi.

ARDA KARDEŞLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Maçın 67.dakikasında önce ofsaytı avantaj gösterip oyunu devam ettiren fakat ardından hızlı atağı durduran hakem Yasin Kol için Okan Buruk, "Trabzonspor maçında Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un bu maçta durdurması arasında ne fark olduğunu inşallah bize herkes anlatır." dedi.

GALATASARAY'DAN OLAY PAYLAŞIM!

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce benzer bir pozisyon sebebiyle TFF tarafından ceza verilen hakem Arda Kardeşler'i örnek göstererek ''Kol kola Kardeşler'' dedi. Sarı kırmıızlı ekip Beşiktaş derbisinde 67.dakikada hakem Yasin Kol tarafından kullandırılmayan avantajı göstererek tepkisini gösterdi.