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Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç öncesi tepki çeken sözler!

05.11.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk'un ilk sözleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Beşiktaş'ı öven ve ligdeki puan durumu hakkında ifadeler kullanan Buruk, "Kazanırsak puan durumunda ikinci sıraya yükseliyoruz. Beşiktaş çok güçlü bir takım, yeni hocaları geldi. Onlara çok büyük saygı duyuyoruz" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç öncesi tepki çeken sözler!

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesinde flaş açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilen Buruk'un sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

"İKİNCİ SIRAYA YÜKSELİYORUZ"

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Okan Buruk, "Taraftarın sesi, desteği en büyük avantajımız. Oyun olarak yukarı giden bir Galatasaray takımı var. Bunu bugün sonuca yansıtmak istiyoruz. Kazanırsak puan durumunda ikinci sıraya yükseliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM"

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Beşiktaş hakkında olumlu ifadeler kullanan Okan Buruk, "Beşiktaş çok güçlü bir takım. Şenol Güneş yeni göreve başladı ve çok iyi bir teknik adam. Onlara çok büyük saygı duyuyoruz" dedi.


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