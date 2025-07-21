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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Takımın durumunu değerlendiren Okan Buruk, transfer dönemi ve Victor Osimhen hakkında da müjdeyi duyurdu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti...
Emre Şen

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti... 1

"Çok güzel bir yerdeyiz. Kısa, 4 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Kendi tesisimizde önemli hazırlık yaptık, yeni tesisimiz çalışmak için çok iyi. Hava şartları aynıydı. Bu anlamda iyi hazırlandık. Ümraniye ve Wacker ile oynadık. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan Morata ve Davinson var. Bunları maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Organizasyondan çok mutluyuz."

VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti... 2

"Osimhen ile ilgili çok olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Osimhen tarafından olumluydu. Napoli tarafı da olumlu. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Tüm transfer durumumuz, Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir orada bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak."

"ÖNCELİĞİMİZ OSIMHEN VE KALECİ"

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti... 3

"Kaleye oyuncu alacağız. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Jankat da iyi performans sergiledi. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci..."

"ICARDI YAVAŞ YAVAŞ TOPLU ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti... 4

"Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Joker olarak antrenmanlarda kullanıyoruz. İstekli ve motive. Takım kaptanı olması, yaklaşımı, pozitif tavırları takımımızı da olumlu yönde etkiliyor. Antrenman kalitesi, toplu yaptığı antrenmanlar, kalitesini de net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Biraz tabii ki bir süre lazım. Onu hazırlamak gerekiyor. Hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. İlk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖNEM VERİYORUZ"

Galatasaray da Okan Buruk tan Victor Osimhen müjdesi! Taraftarın yüreğine su serpti... 5

"İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Çok önemli bir tat kaldı orada. Bayern Münih ve Manchester United maçlarına bakınca, iyi takımlara karşı iyi işler yaptık. Daha tecrübeliyiz. Daha net bir kadromuz olacak Şampiyonlar Ligi'ne başladığımızda. Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara gitmek ilk hedefimiz. İlk 8'in, ilk 16'nın, ilk 24'ün içerisine girmek üst tura çıkabilmek ilk hedefimiz. İleriye dönük doğru yapılanma ile Şampiyonlar Ligi'ne önem veriyoruz. Ligle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadromuz olacağına inanıyorum. Başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum, çok büyük emek sarf ediyorlar. Takımla birlikte buna layık olacağız. 3 senedir bunu yapıyoruz. Bu sene Avrupa'da da daha büyük hedef koyup yukarı gitmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun Türkiye'de de şampiyon olmak çok değerli. Sizi Avrupa'ya taşıyor. Avrupa ve Türkiye'ye odaklanacak güce sahibiz."

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Okan Buruk galatasaray Osimhen
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