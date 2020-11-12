Galatasaray'da olağanüstü seçime sürpriz engel!

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19-26 Aralık tarihi için erken seçim kararı alındığı ve bununla ilgili devlete gerekli başvurunun yapılacağı bildirilmişti. Ancak pandemi koşulları gereği önümüzdeki ay planlanan bu olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşecek gibi durmuyor.

65 YAŞ YASAĞI ENGEL YARATABİLİR

Günlük koronavirüs tablosuna göre 2.500 üstü yeni vaka sayısı ve 80 üstü vefat sayısı açıklandığı bir ortamda, son seçimde 5 bine yakın katılımı olan Galatasaray seçimli genel kuruluna izin verilme ihtimali çok zor görünüyor. Ancak yeterli koşullar sağlanıp uygun ortam hazırlansa dahi bir engel daha var.

Öyle ki bakanlık ve valiliğin aldığı karara göre İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlanmış durumda. Galatasaray'da oy kullanan üyelerin önemli bir bölümünü, saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkmasının yasak olduğu 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor.

CENGİZ VE ALBAYRAK'A DA ENGEL VAR

Galatasaray'da seçim sandıkları prosedür olarak saat 10.00'da oylamaya açılır ve 15.00-16.00 civarı oylama biter ve sayıma geçilir. Bakanlığın aldığı karar 1 ay içinde kalkmazsa ve seçim yapma izni verilirse, bu karar sarı kırmızılıları derinden sarsabilir.

65 yaş sınırını aşan isimler arasında seçimde aday olması beklenen halihazırdaki Başkan Mustafa Cengiz (70) ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak (66) da bulunuyor. Ayrıca 'çatı aday' olması beklenen Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu (66) da sınırı aşan isimlerden. (Akşam)

